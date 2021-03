Det er ikke sant at knivskjell er vanskelige å få tak i og smaker gummi Det er ikke sant at knivskjell er vanskelige å få tak og smaker gummi.

La meg først avlive et par myter om denne barberkniv-lignende skapningen. Mange vil fortelle deg at knivskjellene har kort levetid og er vanskelige å få fatt i levende. Dette stemmer dårlig med min erfaring. De lever i fjæra, og som så mange skalldyr er de laget for å tåle flere døgn uten vann. Men lever de ikke, skal du ikke spise dem.

Litt tyggemotstand er bare godt

En annen myte som henger ved, er at skjellene er seige og gummiaktige. Vel, de har en viss tyggemotstand, men som med blekksprut synes jeg det hører med. Dessuten er smaken både spesiell og herlig. I motsetning til bløtdyret med armer, som trenger litt lengre varmebehandling, skal knivskjellet ha et hurtig varmesjokk for å beholde riktig konsistens. Faktisk er de nesten mørest når de fortsatt er levende.

Den siste myten er jeg mer usikker på, og den er at knivskjell fanges best med salt. I lang tid har mennesker drysset salt ned i små hull i sanden og med krum nakke ventet i spenning på at skjellet stikker armen sin opp av sanden. Kritiske røster har hevdet at det er ganske tilfeldig når det skjer. At den eneste grunnen til at det gjør det, er at knivskjellet lurer på hvilken smarting som tror at salt skulle ha særlig effekt på en som lever i saltvann.