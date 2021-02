Champagne til hyggelig pris: – Disse boblene har jeg dilla på

Blir det mye middagsplanlegging og oppvask? Her er viner som løfter deg ut av hverdagen. I år trenger romantikken all hjelp den kan få.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Vi var ikke så høy i hatten, noen av oss. Det var min første ordentlige praksisperiode på journaliststudiet. Klart vi hadde øvd oss før. Laget egne TV-sendinger og nær-avis. Men miljøet jeg var en del av, var like beskyttet som en livmor. Det var mye boller og stearinlys i Volda, for å si det sånn. Men nå skulle jeg altså lage nyheter og dekke krimsaker på ordentlig. I et kompetitivt, testosteronfylt miljø, der feiltrinn ble møtt med usynliggjøring.

– Du må bare klinke til, sa sjefen.

Han lente seg over bordet og snakket som en trener midtveis i en amerikansk basketfilm. Ordene bidro til at jeg har denne jobben i dag. Så vi tar det en gang til. Og nå vil jeg du skal forestille deg en sånn tabloid-bergensk dialekt, litt bass i stemmen og hardt sammenbitte kjever:

– Du. Må. Bare. Klinke. Til.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.