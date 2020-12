Splittede opplevelser om koronahotell-opphold: Kvinne (66): - Jeg synes det er forferdelig

Over 700 personer har sjekket inn til et ufrivillig hotellopphold i et veikryss. De har bare én ting felles.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Om du forlater hotellet før du blir utskrevet av helsepersonell, vil dette bli politianmeldt. Brudd på isolasjonsreglene gir bot på 20.000 kroner. Inngangsdørene er videoovervåket.»

Danmarks plass i Bergen er kanskje det nærmeste hotellgjestene kommer en reise til utlandet i år. Her ligger det store, grønne hotellet som siden juni kun har hatt gjester med covid-19.

Smilende resepsjonister er byttet ut med helsepersonell i fullt smittevernutstyr. Iført visir, briller, munnbind, heldekkende drakt og hansker tar de imot gjestene på baksiden av hotellet. De prøver å smile med øynene. Gjestene, eller pasientene, føres rett inn i heisen, som er merket med rødt. Når den stopper i rett etasje, må de gjennom en smittesluse, et provisorisk «bur» dekket med plast.

.

De smittede installeres på hvert sitt rom og får utdelt en måler for å sjekke egen helsetilstand med hver morgen og kveld. Feber, oksygenmetning og puls. Alt skal registreres. Spørreskjemaet de får i hånden, handler ikke om romservice eller sen utsjekk. Her må du fylle ut mer intime detaljer. Slimhoste? Tørrhoste? Diaré? Tap av luktesans eller smakssans? Kryss av.

Hvordan er det å være her, isolert fra alt og alle?