Sanksjo­nene mot Russland rammer Nord-Norge hardt

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Hver tredje krone som omsettes i Kirkenes, kommer fra Russland. Nå rammer sanksjonene grensebyen i Finnmark. Trafikken over grensen har gått ned med 90 prosent.

Rundt 10 prosent av innbyggerne i Kirkenes er russere. Anna Brækkan er én av dem. Hun underviser på byens russiske skole, er gift med en nordmann og har en 15 måneder gammel datter som har både norsk og russisk statsborgerskap.

– Folk i Kirkenes er veldig vennlige, også med byens russiske minoritet, sier Anna Brækkan.

Hun forteller at russere bestandig har hatt en høy stjerne i den norske grensebyen. Det lever sterkt i folkeminnet at Sovjetunionens Røde Armé frigjorde Finnmark i 1944, fra Nazi-Tysklands okkupasjon. Det store innslaget av russere i bybildet bidrar også til at folk i Kirkenes har et nært forhold til broderfolket øst for grenselinja.