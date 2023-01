«Tanten» til Haaland har kommet hjem

– Nei, svarte Torbjørg «Tante» Haugen, da Ole Gunnar Solskjær spurte om hun ville bli kokk i Molde Fotballklubb. Guttunger fulle av tatoveringer og diamanter i ørene var det siste hun ville jobbe med.

SENERE DEN DAGEN, da hun satt på flyet, på vei til Kongen, tenkte hun:

– Herregud Torbjørg, nå var du steindum.

Etter åtte år som kokk for norske skihelter, 12 år i Molde Fotballklubb og med et bankende hjerte for idrett, mat og Jærens store sønn, Erling Braut Haaland, har hun nå flyttet hjem til Sirdal.

– HERREGUD, skal dere ikke trene lenger? «Tante» ropte forskrekket ut til fotballspillerne på Molde stadion. De hadde satt stø kurs mot kjøkkenet.

– Dere har jo akkurat begynt.

Emil Hegle Svendsen, Odd Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og de andre skiessene hun hadde kokt for i åtte år, kostet av gårde på morgenen. De var ute i flere timer. I Molde hadde spillerne knapt vært på matta i «tre kvarter».

«Tante» skjønte at hun måtte tenke nytt. 35 prosent fløte i maten var ikke for disse guttene.

Torbjørg Haugen havnet altså i Molde Fotballklubb. Hvordan det skjedde skal du få lese mer om, samt dette:

Hvorfor Torbjørg var på vei til Kongen?

Om da «Tante» måtte servere Erling Braut Haaland på sykehjem.

Hva verdensstjernen sier til Aftenbladet om «Tante» i dag.

Og hvorfor i all verden Torbjørg blir kalt «Tante?»