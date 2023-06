Hotell i særklasse

En toppsuite til 50.000 kroner per natt er ikke for alle, men stadig flere turister har oppdaget Stavangers minste hotell – og noen blar opp for å ha alle rommene for seg selv.

DU KAN IKKE forvente at komikeren John Cleese stormer småstresset inn døra og fekter med armene, slik han gjør i den gamle tv-klassikeren «Fawlty Towers», bedre kjent som «Hotell i særklasse».

Men Cleese har vært i Stavanger flere ganger og kunne fort ha vært en av gjestene på det lille hotellet. Den britiske millionæren har iallfall penger nok til å betale.

Uansett ville ikke hotelldirektøren ha sagt noe om hvem som bor her. For gjestelisten er hemmelig og behandles med diskresjon.

– Selv om du ser en mann som går ut av døren på hotellet, får du ikke meg til å bekrefte at han bor her, sier hotelldirektør Stina Karlsson.