Mannen føler at politiet er kommet nær. Han sletter de ulovlige filene og kaster flere pc-er på sjøen. Han tror han er trygg. Det er han ikke.

«Leichen im see versenken.»

Spesialetterforsker Odd Frode Torbjørnsen sperrer øynene opp. Det er 1. mai 2014. Mange nyter den første vårdagen. Andre går i tog. Torbjørnsen derimot har tilbrakt dagen på kontoret. I tolv timer har han stirret inn i en skjerm. Nesten uten pause har han latt øynene gli over uendelig mange linjer med bokstaver, tall og symboler.

Og så.

Plutselig.

I en av de siste trådene av flere tusen, innrammet av en rekke tall, lyser de tyske ordene mot ham:

«Leichen im see versenken.»

Han ser på setningen, oversetter den lynraskt i hodet: «Senke lik i sjøen.»

Sekunder senere ringer han til sin sjef.

System i rotet

– Målene våre er å få ned tiden det tar å behandle sakene, heve kvaliteten og kompetansen, og å ha det kjekt.

Politiinspektør Knut Erik Rame viser vei i kronglete korridorer hvor en sosial sone gir inntrykk av at arkitekten bak byggetrinn to av Stavanger politistasjon har hatt sans for overraskelser og tilfeldigheter.

At seksjon for digitalt politiarbeid holder til helt innerst i det sørøstlige hjørnet er imidlertid ikke tilfeldig:

– Det ene rommet vårt er så lite kvadratisk at ingen andre ville ha det. Det var ikke mulig å lage kontorer der. Men laboratorium, derimot. Til det passer det skeive rommet perfekt, sier Rame.

Han åpner døren inn til et kontorlandskap hvor orden preger et salig rot. Hyller stappfulle av tekniske innretninger og sprenglærde bøker danner en mur foran flere store skjermer og surrende harddisker.

Det er her mange av de alvorligste sakene i politidistriktet blir oppklart. Ikke av uniformert politi, men av mennesker med doktorgrad i fysikk og mastergrad i informatikk. Folk som aldri har tatt politiutdannelsen, men som alltid har hatt et brennende ønske om å gjøre noe samfunnsnyttig.

Ildsjeler

Blant uniformerte kolleger blir de omtalt som ildsjeler. Disse personene har blant annet utviklet programvaren som skal gjøre det betydelig lettere å analysere beslag i overgrepssaker på nettet. En programvare som skal videreutvikles i to år og som Oslo politidistrikt og Kripos allerede dagen etter lanseringen meldte sin interesse for.

LES OGSÅ: Ny programvare skal stanse overgripere på nett

I nær fremtid blir programutviklingen i Sør-Vest politidistrikt tema på en konferanse hvor hele Politi-Norge deltar. Tanken er at programvaren skal stanse sedelighetsforbrytere over hele landet.

– Jeg er ingen stor oppfinner, men en finnopper, sier Torbjørnsen.

Mannen i rustrød fleece snurrer rundt på kontorstolen og ser over brillekanten.

– En finnopper er en som bruker andres oppfinnelser til å skape noe enda bedre. Jeg brukte gode løsninger utviklet blant annet i Dark Room-arbeidet i Vest politidistrikt, hvor flere store overgrepssaker ble rullet opp, til å lage noe som jeg håper kan bli enda bedre. I stedet for at vi manuelt skal gå gjennom utallige chatte-tråder for å finne bevis i en overgrepssak, skal programvaren peke ut trådene som med størst sannsynlighet er av interesse. Det arbeidet som tidligere har tatt to-tre uker, kan ved hjelp av denne programvaren være gjort på 40 minutter, sier spesialetterforskeren.

Han har mastergrad i informatikk og har tilbragt store deler av sitt yrkesaktive liv i oljebransjen.

I 20 år jobbet han innen reservoir-industrien.

– Altså det under bakken. Ikke så veldig innviklet, sier Torbjørnsen og fortsetter:

– Ikke var det veldig givende heller. Det ble i det hele tatt mye flytting av papirer, og saker som du aldri så noe mer til.

Ettersom årene gikk, fikk han et sterkt behov for å gjøre noe samfunnsnyttig. Planen var å undervise ved Universitetet i Stavanger, men så, i 2009, dukket det opp en helt annen mulighet.

I politiet.

– Dette er drømmejobben. Som å komme tilbake til gutterommet, vil jeg si. Vi skrur og lodder og sveiser. Og vi leter etter informasjon på datamaskiner, mobiltelefoner og andre enheter.

Kristian Jacobsen

Et gutterom

Spesialetterforsker Bernt Nordbotten, som har doktorgrad i fysikk, er hjertens enig.

– Det var nok ikke dette jeg så for meg da jeg tok doktorgraden min, men angrer ikke. Her gjør vi noe samfunnsnyttig. Vi bekjemper kriminalitet, sier Nordbotten, som også har kommet bort til det avlange møtebordet i hjertet av det sørøstlige kontorlandskapet

LES OGSÅ: Rogalending skal ha opprettet over hundre falske brukerprofiler på barnenettsteder

Tittelen på hans doktoravhandling, «Bioimpedance technology», er så vanskelig tilgjengelig at konditoriet som skulle dekorere kaken til festen etter disputaset, måtte gi opp. «Bioimp danse technologi» formulerte konditoren sirlig med glasur.

– For å ta den enkle versjonen, så handler doktoravhandlingen om de passive elektriske egenskapene til vev, sier spesialetterforskeren.

Dette kan oversettes på følgende måte til politispråk: Om en person knuser mobiltelefonen sin, eller kaster en datamaskin der han vet det finnes fellende bevis, i sjøen, kan Nordbotten fiske frem informasjonen likevel.

– Noen ganger må jeg lodde hovedkortet i en mobiltelefon. Andre ganger må jeg sveise for å koble til kontaktpunkt eller frese for å få løs minnebrikker som sitter fast. Det er virkelig som å være tilbake på gutterommet.

Sikre og analysere

Det var under den nylige åpningen av Operasjon Spiderweb, som hovedsakelig skal jobbe med overgrepssaker på nettet, at finnopper Torbjørnsens programvare ble lansert.

– Det er egentlig lavthengende frukt dette, sier han og smiler.

– Med det mener jeg at det egentlig ikke er så innviklet. Det første vi gjør når vi får inn et beslag, er å sikre det. Dermed har vi beslagene digitalt. Hvorfor skal vi da lete gjennom dem manuelt, når vi har programmer som kan gjøre det for oss? Den nye programvaren kan søke ut spesielle ord. Den kan finne chatter som inneholder bilder. Ved å prente inn ord, som vi vet går igjen i chatter, kan programvaren peke ut hvor vi bør begynne å lete, sier Torbjørnsen.

I forbindelse med en sak som var under etterforskning for et par år siden, fikk seksjonen for digitalt politiarbeid inn over 40 beslag som i hovedsak omfattet datamaskiner, lagringsmedier, skjermer og annet datautstyr.

Den tidligere dataingeniøren, som i Jæren tingrett ble dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha lastet ned og oppbevart over 300.000 overgrepsbilder og over 10.000 overgrepsfilmer, hadde kryptert store deler av innholdet sitt.

Ifølge dommen var fragmenter av bildene og filmene, som blant annet viste grove seksuelle overgrep mot barn helt ned i 3-årsalderen, fordelt rundt på ulike lagringsmedier. Kun når disse var satt sammen, kom materialet til syne på skjermen.

Likevel klarte seksjon for digitalt politiarbeid å sikre store deler av materialet.

– I den saken var det veldig mange krypterte filer og et stort volum som måtte dekrypteres. Vi har programmer som hjelper oss med slikt, men det er ikke nok i seg selv. Vi måtte sette oss inn i siktedes situasjon. Det er umulig å huske så mange passord, tenkte vi, og så nærmere på siktedes netthistorikk. Hva hadde han søkt på? Hvilke ord og uttrykk brukte han. Etter mye arbeid klarte vi til slutt å knekke kodene og sikre store mengder overgrepsmateriale fra hans lagringsenheter, sier Knut Erik Rame.

LES OGSÅ: I retten forsøkte mannen, som hadde flere hundretusen overgrepsbilder på flere lagringsmedier, gjentatte ganger å rettferdiggjøre sine handlinger.

Dommen mot den tidligere dataingeniøren er ikke rettskraftig. Tiltalte har anket over straffutmålingen.

Kristian Jacobsen

Jente (8) eller mann (50)

I oktober i fjor ble en mann i 50-årene dømt til åtte måneders fengsel i Stavanger tingrett for oppbevaring av bilder og filmer som viser overgrep mot barn. Noe av materialet viste overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalderen.

Tiltalte, som har vært politiker i en kommune i Rogaland, har i avhør forklart at han aldri oppsøkte barn aktivt på nettet. Han ser imidlertid ikke bort fra at andre barn kan ha klikket på hans profil de gangene han ga seg ut for å være mindreårige jenter.

Det er ikke uvanlig at overgripere bruker falske profiler i et forsøk på utnytte mindreårige. Er det mulig å gjennomskue at «jente (8)» i realiteten er «mann (50)». Ja, mener Patrick Bours, som er professor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

LES OGSÅ: Tidligere kommunepolitiker i Rogaland dømt for oppbevaring av store mengder overgrepsmateriale

Han forsker blant annet på hvordan vi bruker tastaturet når vi skriver.

– Vi vet at personer oppfører seg på ulike måter. Vi snakker forskjellig og vi går forskjellig. Vi har forskjellig fingeravtrykk, vi har forskjellige ansikter. På samme måte bruker vi språket forskjellig, og vi trykker også forskjellig på tastene når vi skriver meldinger på nettet, sier Bours.

Akkurat det, at vi bruker språket og tastaturet forskjellig, er noe Bours forsker på.

– Forskningen skal lede frem til en programvare som analyserer chatter og som varsler dersom noe skurrer. Allerede nå, ved å lese i overkant av ti meldinger fra en person, kan vi med 95 prosent sikkerhet si om avsenderen er en mann eller en kvinne, sier forskeren.

Språk og trykk

Det er ikke slik at alle overgripere bruker falske identiteter når de oppsøker barn i ulike forum på internett. Noen skriver sitt navn, eller iallfall noe som likner, og oppgir riktig alder. Grooming – hvor en voksen forsøker å få tillit fra et barn og etter en stund forsøker å utnytte barnet – er et eksempel på hvor overgriperen ikke gir seg ut for å være et annet barn.

Bours håper og tror at forskningsarbeidet kan bli et viktig verktøy for å gjøre nettet sikrere.

– Et barn bruker et annet språk enn en voksen. For å nevne noen få av svært mange forskjeller, så bruker barn flere emojis og forkortelser. Barn er heller ikke så nøye på skrivefeil som voksne. Sentralt i denne forskningen står også at barn skriver annerledes enn voksne. Voksne og barn bruker tastaturet på ulike måter.

Her er det ikke utelukkende hastigheten, altså hvor fort ord og setninger skrives, som er av interesse, men også skriverytmen.

– Vi kan måle når en tast blir trykket ned og når den slippes opp igjen. Videre kan vi se på når neste tast blir trykket ned. Dette er én av svært mange variabler som kan fortelle oss om «jente (8)» virkelig er en jente på åtte år, sier Bours.

Fremtiden

CD & DVD forensics, Computer forensics, The art of memory forensics, Internet forensics. Litteraturen i muren foran kontorlandskapet virker tung på flere måter. Blant alt det datatekniske står også Tanums store rettskrivningsordbok.

– Et godt og presist språk er svært viktig, sier seksjonslederen Knut Erik Rame.

På glassruter som skiller kontorlandskapet og laboratoriet er det skriblet ned huskelapper, formler og det som minner om tankekart.

– Vi må notere ting mens vi husker dem. Hvorfor ikke ta i bruk de flatene vi har, sier seksjonslederen.

Ingen av spesialetterforskerne legger skjul på at de elsker data og tekniske duppeditter. Aina Marie Svendsen, som var en av de første som tok bachelor i digital etterforskning ved høyskolen Noroff i Kristiansand, beskriver jobbtilbudet som en drøm som gikk i oppfyllelse.

– Jeg har ikke hatt andre jobber. Det var hele tiden dette jeg ville, sier Svendsen.

Det er akkurat disse folkene fremtidens politi trenger, ifølge utvalget som ble ledet av Joakim Lystad. Spesialrådgiveren i Helse- og omsorgsdepartementet vurderte politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende tiårene.

I rapporten skriver utvalget følgende: «Laptoper, mobiltelefoner, nettbrett, GPS-er, sensorteknologi, smartklokker, selvkjørende biler, droner, roboter, smarte kjøleskap og brødristere. Den nye teknologien vi omgir oss med, danner en ny virkelighet – cyberspace.» Utvalget mener at det innen 2020 er ventet at antallet enheter vil stige til godt over 20 milliarder.

«Dette er enheter som kan inneholde spor etter noe kriminelt og som kan benyttes til å begå kriminalitet», står det i rapporten, som konkluderer med følgende:

«Fingeravtrykk vil fremdeles være relevant i politiets arbeid, men de er ikke lenger like vesentlige. Det er vesentlig flere elektroniske spor i en sak enn det er fysiske spor, og som bevis er de sikrere og mer objektive enn både avhør og mange av de fysiske sporene. Akkurat som det kreves en dyp medisinsk kompetanse for å undersøke et lik, vil datakrim-etterforskeren måtte ha dyp kompetanse innen informatikk og datateknikk for å forstå, få tilgang til og kunne undersøke digitale enheter og elektroniske spor.»

Kristian Jacobsen

Mer datakriminalitet

Oppsummert: Det er ikke nødvendigvis slik at politifolk skal etterutdannes til å bli eksperter på data. Hvorfor ikke ansette folk som allerede har kompetansen politiet trenger?

– Det tror jeg er måten politiet må tenke på, sier 28-åringen, som sitter i en grå skinnsofa i et besøksrom i et fengsel.

Godt tilbakelent og iført en vid joggebukse er det ingenting som tyder på at han har dårlig tid. I fengsel blir han en stund, blant annet for å ha hacket et amerikansk selskap. Den gangen fikk han selveste FBI på nakken.

– Hvorfor gå ut og gjøre innbrudd når du kan sitte i godstolen foran pc-en og tjene penger? I fremtiden kommer det bare til å bli mer og mer datakriminalitet. Da tenker jeg ikke utelukkende på sedelighetssaker som har vært så mye omtalt i det siste i forbindelse med Dark Room, men også på tyverier. Økonomisk kriminalitet. Ikke minst etter introduksjonen av bitcoin, sier 28-åringen, som venter på nok en dom for datakriminalitet.

LES OGSÅ: Slår alarm: Overgrepssaker etterforskes ikke godt nok i Rogaland

Denne gangen er han tiltalt blant annet for å ha misbrukt andres personopplysninger til å bestille varer og tjenester på nettet. I andres navn har han ifølge tiltalen handlet for mer enn 3 millioner kroner. 28-åringen er også tiltalt for identitetstyveri etter å ha «kommet i besittelse av personopplysninger».

– Jeg erkjenner straffskyld for mye, men jeg er ikke skyldig i identitetstyveri, sier han bestemt.

– Hvorfor nekter du for det? Du har jo brukt disse personopplysningene til å svindle til deg verdier.

– Jeg har ikke stjålet identiteter. Disse har jeg funnet helt lovlig på nettet. Ja. Jeg har misbrukt personopplysningene jeg fant, og det erkjenner jeg straffskyld for, men jeg har ikke stjålet identiteter, sier han.

Pass på

28-åringen er ikke flau over det han har gjort. Han virker ikke stolt heller. I barneårene likte han godt å spille på data. Da han kom i tenårene, begynte han med koding. Han lærte seg fort hvordan han kunne få seg tilgang til andres pc-er.

Nå er det imidlertid slutt. Han sier at han har bestemt seg for at kriminaliteten hører fortiden til.

– Min forsvarer nevnte i en rettssak at med min kompetanse kunne jeg vært en ressurs, kanskje til og med for politiet. Bare så dumt da at jeg kom litt skeivt ut.

– Hvordan fikk du tak i personopplysningene du brukte i svindler du er tiltalt for?

– Det er enkelt. Hva gjør folk i dag når de for eksempel består oppkjøringen? De tar selfie. Gå inn på instagram og søk etter «førerkort» eller «bestått». Vips så har du en haug med ungdommer som fornøyd smiler med førerkortet i hånden. På førerkortet står alt jeg trenger for å svindle. Instagram er en gullgruve for slike som meg. Folk må bruke hodet, sier domfelte og fortsetter:

– Det finnes faktisk enda enklere måter. Du kan rett og slett google «personnummer». Det er alltid en eller annen bedrift som har gjort en feil og lagt kundeopplysninger offentlig. Vel å merke blir søkene bedre om du kan et par triks, men de trenger jeg ikke å dele med omverdenen.

Den innsatte mener at bekjempelsen av datakriminalitet ikke vil bli vunnet av politiet alene.

– Nå vil jeg bli lovlydig, så jeg kan godt komme med gode tips til politiet. Hele samfunnet er nødt til å jobbe mot denne typen kriminalitet. Politiet må i større grad samarbeide med andre aktører. Store selskaper for eksempel. I dag er det mange smutthull og muligheter for kriminelle. En stor del av informasjonen jeg har trengt, har jeg fått ved å benytte meg av lovlige tjenester på nettet. Så og si alt er søkbart, sier han.

Kristian Jacobsen

Alt er tilgjengelig

En stor del av dem som begår vinningskriminalitet i dag gjør det for å finansiere sitt eget rusmisbruk. Situasjonen var den samme for 28-åringen.

– Jeg mener det er mindre alvorlig å bryte seg inn på noens pc enn å bryte seg inn i et hjem. Det har noe med folks trygghetsfølelse å gjøre. Jeg forstår jo at det er et voldsomt styr om noens personopplysninger blir misbrukt, de må jo låse personnummeret sitt og greier, men det tenker man ikke på når man sitter der foran pc-en og er høy på kokain, sier den innsatte.

Natt til lille julaften ble en 55 år gammel mann drept på en privatadresse på Austrått i Sandnes. Offerets sønn ringte selv til politiet og sa at det var han som hadde gjort det. Det var etter at han både før og etter drapet hadde kommunisert med flere personer på nettstedet 4chan.

– Svært mye av det som finnes på internett, er noe folk flest aldri kommer borti. På det dype nettet, sider det ikke går an å google seg frem til, kan du kjøpe og selge hva det måtte være. Du kan kjøpe alt fra narkotika og våpen, til live-tortur og overgrepsmateriale. At folk kan oppmuntre til drap, slik vi så på 4chan før jul, er jo ille. Det kan nok forklares med at folk distanserer seg på nettet. Det virker fjernt. Fiksjon, mener den innsatte.

Økende behov

Men det er det ikke. Det er virkelighet. I en sedelighetsdom fra Høyesterett, en avgjørelse som ble omtalt i dommen mot dataingeniøren med de mange tusen overgrepsbildene og -filmene, står det at overgrepsbilder av barn «vil i praksis være et produkt av overgrep mot barna, ikke sjelden også gjentatte overgrep over tid. Befatning av barnepornografi innebærer en utnyttelse av dette.»

Siden Høyesterettsdommen ble skrevet, har norsk rettsvesen gått helt bort fra å omtale dette materiale som barnepornografi. I dag omtales det som overgrepsmateriale.

– Det er ikke bare i sedelighetssaker at seksjon for digitalt politiarbeid sin ekspertise er viktig. Jeg kan ikke se for meg en eneste stor straffesak hvor databeslag ikke vil være et viktig bevis, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Han var aktor i saken mot dataingeniøren.

– De siste årene har vist oss at vi har et økende behov for kompetansen som disse spesialistene besitter. At det nå er utviklet en programvare som blir et viktig verktøy i søken etter bevis, er svært gledelig. Programvaren vil kunne minske risikoen for at viktige bevis glipper i etterforskningen. Risikoen for at det skjer er større ved en ren manuell gjennomgang, sier Soma, og fortsetter:

– Effektiviseringen programvaren medfører, er positiv for alle parter. Det er positivt for eventuelle ofre. Vi vil tidligere finne frem til dem, og potensielt avdekke straffbare forhold vi ellers ikke ville fått kunnskap om. Det er også positivt for siktede fordi vi på et tidligere tidspunkt i etterforskningen vil avdekke om databeslaget inneholder bevis for straffbare forhold eller ikke, sier Soma.

Som politiadvokat er det han som leder etterforskningen i sakene han har påtaleansvar i.

– Dette vil alltid være et samspill mellom spesialistene ved seksjon for digitalt politiarbeid, etterforsker og påtaleansvarlig. Spesialetterforskernes oppgave er å sikre og gjøre tilgjengelig bevis. Så vil etterforsker stå for selve gjennomgangen av beviset og den videre etterforskningen av saken, sier politiadvokaten.

Kristian Jacobsen

Rommet med det rare

– Da jeg begynte i politiet, var det som å komme tilbake til steinalderen.

Odd Frode Torbjørnsen viser vei inn til laboratoriet. Han går forbi dronen som datakrim-gjengen pleier å leke seg med en kort stund etter fredagslunsjen. Med mindre Bernt Nordbotten ruller ut curlingspillet på møtebordet. Da er det curling som gjelder. Hvis ikke blir det presisjonsflyging mellom bokhyller med nerde-lektyre og Tanums rettskrivningsordbok og glassruter med tankekart.

– Hvorfor beskriver du politietaten anno 2009 som steinalderen?

– Fordi ulike seksjoner og ulike politidistrikt snakket så lite sammen. Fra Statoil var jeg vant til smidige prosesser og godt samarbeid. I politiet var det helt motsatt. Alle satt for seg selv og tviholdt på kunnskapen sin. Jeg trodde at målet var å stanse kriminelle, men den gangen så det ut som jeg hadde misforstått. Heldigvis har mye skjedd. Nå er informasjonsflyten mellom ulike avdelinger god. Se bare hvordan vi har fått bruke erfaringer fra andre politidistrikt til å utvikle en ny programvare, sier Torbjørnsen.

Han går inn i rommet som var for skeivt for resten av politidistriktet, men perfekt for spesialetterforskerne. Ifølge seksjonsleder Rame er det bare Kripos som kan skryte av en større og bedre utrustet data-lab i Norge.

Bord står tett i tett langs to av veggene og på dem står ti datamaskiner. Det er mulig å koble opp ytterligere ti, eller enda flere, ved behov.

– Det vil ta så lang tid å sette dem opp, sier Rame, og knipser i fingrene.

Langs de to andre veggene er blant annet Nordbottens frese-innretning, som han bruker til å få løs minnebrikker og annet viktig materiale, og et spesialmikroskop. I rommet er også en stor hylle hvor både moderne teknikaliteter og gamle, som for eksempel en gammel videospiller, er plassert.

– En vet aldri når en får bruk for gamle ting. For en tid siden ble vi bedt om å digitalisere alt fra Birgitte-saken, det uløste drapet på Birgitte Tengs. Da ble VHS-spilleren flittig brukt, sier Torbjørnsen.

Øverst i hylla skimtes en støvsugerslange.

– Det var det første jeg ba om å få hit. En støvsuger. Ofte er det mye støv i lagringsenhetene vi åpner og da er det viktig å rengjøre litt før vi setter i gang. En gang jeg jobbet på politistasjonen i Sandnes, mørkla jeg hele bygningen da jeg skulle forsøke å sikre data. Det kortsluttet, sier Rame.

Kristian Jacobsen

Vant cupen

Se for deg at det er cupfinale. Du blir byttet inn for de mørkeblå når det gjenstår fem minutter. Dommeren har nettopp sett på klokka. Du vet at tiden er knapp. Plutselig får du en ball du kan jobbe med. Du river deg løs fra Rosenborgs forsvarsspillere og alene med keeper gjør du ingen feil. Du banker ballen kontant i mål, og Viking er cupmester.

Torbjørnsen smiler fornøyd. Det var slik det føltes å finne den avgjørende brikken i det media omtalte som Agnes-saken.

Thomas Müller satt allerede i varetekt mistenkt for å ha tatt livet av sin kone i Forsand. Noe lik hadde politiet ikke funnet. Siden skulle politiet, ved hjelp av en miniubåt, finne avdøde på 70 meters dyp.

Ifølge drapssiktede måtte konas forsvinning bli forklart med at hun hadde reist på påskeferie. I Jæren tingrett motsatte han seg fengsling. Han nektet for å ha noe med hennes forsvinning å gjøre. Politiets mistanke om drap var allerede den gangen svært sterk. Det folk ikke vet, var at seksjonen for digitalt politiarbeid allerede tidlig i etterforskningen fant mistenkelige setninger på Thomas Müllers nettbrett:

«Hvordan dope ned et menneske med paracet?» «Hvor mye paracet tåler et menneske?»

Det var søk som var gjort fra det samme nettbrettet som Torbjørnsen satt med 1. mai. I motsetning til spørsmålene om paracet var imidlertid det andre materialet slettet. Men ved nitidig arbeid klarte spesialetterforskeren å finne sporene som var forsøkt fjernet.

Tråd for tråd.

Linje for linje.

Kode for kode.

Og plutselig lyste bokstavene mot ham.

Bokstavene som skulle bidra til å felle en drapsmann.