Savnet-podkasten: Et mulig motiv?

Reidar Edvin Sandanger forsvant sporløst i Brasil i januar 2014. I Brasil hadde han investert i flere leiligheter. Da han dro til millionbyen Recife den siste gang, fortalte han at han skulle selge en av leilighetene for å få orden på sin egen økonomi. Hva skjedde egentlig med Reidars eiendommer i Brasil etter at han forsvant?

