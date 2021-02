Kjæresten hennes har en spesiell avhen­gighet

Hun har to ganger tatt ham i å følge unge, attraktive kvinner i sosiale medier. Begge ganger har han forsøkt å nekte.

Jeg har en kjæreste, en fin og snill mann som jeg lenge trodde bare hadde øye for meg, og som ikke ønsket noe annet. Men etter en tid fant jeg tilfeldigvis ut at han fulgte og likte mange unge, flotte kvinner på sosiale medier. Jeg spurte hvorfor han gjorde det, og sa at jeg syntes det var svært ubehagelig å bli sammenlignet med slike unge, nydelige jenter.

Først nektet han for at det var fra hans konto. Men da jeg viste ham skjermbilder, innså han at slaget var tapt. Da sa han at han bare trykket og fulgte disse damene uten å tenke videre over det.

Jeg kunne lett ha kjøpt svaret og innfunnet meg med forklaringen, men løgnene før innrømmelsen rammet meg dypt. De fikk meg til å bli veldig usikker på ham og på vår relasjon. Jeg ble sint og redd og forklarte hva dette fikk meg til å føle, og at jeg ble usikker på kroppen min og utseende mitt når han så åpenlyst foretrekker noe helt annet.

Han lovet å slette alle, og at han absolutt ikke ville ha noen andre enn meg. Jeg spurte ham også om dette kunne være en avhengighet, og om han eventuelt trengte hjelp til å håndtere det, men det var det ikke.

Vi ble omsider enige om å prøve igjen. Men da jeg endelig hadde sluppet ned guarden og begynt å stole på ham igjen, skjedde det på nytt.

Denne gangen på en annen arena av sosiale medier. Jeg sa som sant var, at han kunne komme hjem og pakke tingene sine. Jeg var klar på at dette var slutten. Han kom, men brøt fullstendig sammen. I løpet av noen dager klarte han å få meg til å ombestemme meg og prøve igjen, mot at han gikk i behandling for noe som viser seg å være en avhengighet.

Trygghetsanker og avledningsmanøver

Terapeuten hans sier bildene har fungert som et trygghetsanker og en avledningsmanøver, trolig etter noen vonde opplevelser i oppveksten. Denne gangen prøvde han ikke å bortforklare, men tok fullt ansvar for egne valg, heldigvis.

Jeg tviler egentlig ikke på hans kjærlighet til meg, men tilliten til ham er borte. Jeg klarer ikke å nullstille meg og begynne å stole på ham igjen. Jeg var nok naiv i starten og stolte 100 prosent på ham. Da bildet brast, ble jeg knust.

Jeg hadde fint forstått det om han så porno eller så på flotte jenter i blader eller på nettet. Å følge slike jenter og aktivt trykke liker på bildene deres, føler jeg er noe annet. Da lodder man stemningen og håper på at noen skal svare – selv om han benektet dette.

Det har også vært andre tilfeller av (små) tillitsbrudd, hvor han for eksempel lar være å fortelle meg ting som kommer frem senere. Jeg hadde nok ikke reagert mye på dette, hvis det ikke var for alt det andre som har skjedd. Men sånn som situasjonen er nå, blir jeg veldig usikker.

Kan og bør jeg stole på denne mannen, eller bør jeg gå før det er for sent? Og hva kan jeg eventuelt gjøre for å forbedre min egen situasjon?

