«Jeg er dum», «jeg er slem», «jeg er annerledes»

Mor mener lærerne misforstår gutten hennes og møter ham på feil måte. Hva bør hun gjøre, og hva bør hun absolutt ikke gjøre?

Det å ha et intelligent barn er ofte en større utfordring enn man skulle tro. Én av grunnene er at den intellektuelle og sosiale utviklingen hos barn ikke alltid går i takt. Et barn kan vise svært gode evner, men samtidig oppføre seg dårlig.

For skolen er det lett å tenke at dette barnet ikke vil innordne seg. Foreldrene tenker kanskje at det er skolen som ikke strekker til. Resultatet kan bli en hard og fastlåst konflikt mellom skolen på den ene siden og foreldrene og barnet på den andre. Forrige uke møtte vi foreldrene til Sebastian, som står midt i denne kampen.

Hedvig: Velkommen tilbake! Én ting jeg tenkte på etter den forrige timen, er hvor slitsomt det må være for dere å føle at dere hele tiden er i kamp med skolen. Og så tenkte jeg at Sebastian nok ikke blir helt forstått, så han føler seg nok ganske – feil.

Mor: Ja. Ikke sant, han sier: «Jeg er dum», «jeg er slem», «jeg er annerledes». Han har jo en bestevenn, da, som også er en smarting, og de har noe spesielt sammen som vi er veldig glade for. Men ute i verden, og på skolen? Nei. I forrige uke ble han utestengt av en mor. Alle de andre skulle dit for å ha spillkveld, og da ble han veldig lei seg.