På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbe­falinger

Aftenbladet har håndplukket tre saker du kan lese.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det billigste brødet han baker koster 150 kroner. Likevel blir han utsolgt hver uke.

Når Kjetil Junge blander vann og mel, tenker du at han har bakt hele livet. Den glatte og bløte deigen krever et visst håndlag. Han elter den ikke, han lar den bare stå før han bretter den sammen med rutinerte bevegelser.

Egentlig har 52-åringen gjort alt annet enn å bake brød: I mange år var han treningskompis for bokseren Ole Klemetsen. Han har også restaurert gamle hus, drevet interiørbutikk og hjulpet mennesker med psykiske utfordringer.

Men da han kjøpte et gammelt hus i Bakergata, fant han noe som vekket en ny lidenskap. Målet var å få et hjem sentralt i Stavanger. I stedet kjøpte han seg et nytt liv.

Gjemt bak en steinmur i kjelleren lå en gammel vedfyrt bakerovn.

Les hele saken: Det bor en baker i Østre bydel

Da Tomas (14) landet i denne hoppegropen, ble han lam fra livet og ned

Den gjennomtrente 14-åringen roterer i luften. Midt i den tredje saltoen skjer det. Sekundene i trampolineparken endrer Tomas’ liv for alltid.

Hvert år er langt over en million norske barn og ungdommer innom en av landets 16 trampolineparker. Parkene reklamerer med heftige triks, action, hoppebursdager og sosial moro for barn i alle aldre.

Den første ble etablert i 2016. Siden har det dukket opp haller med digre trampoliner, skumgroper og avanserte hinderløyper over hele landet. Flere nye anlegg er under planlegging.

Det er opp til parkene selv å vurdere risikoen ved de ulike apparatene og hva slags sikkerhetstiltak som er nødvendig.

A-magasinet har sett nærmere på sikkerheten i de norske trampolineparkene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for å føre tilsyn med dem.

De har ikke gjennomført én eneste kontroll på de fire årene som er gått siden den første parken åpnet.

Les hele saken: Det siste hoppet

Korona-historier: – Tenk deg å være inne­stengt i fjorten dager uten å ha glede av mat

Foto: Kristian Jacobsen

Koronasymptomene rammer ulikt. Noen blir utmattet, noen får feber, og andre mister lukt- og smakssansen. For Charlotte Selstø (25) fra Lura var tap av sistnevnte det kjipeste med å være smittet.

– Hver morgen startet jeg med å lukte på Antibac i håp om at luktesansen var tilbake. Den første uken kjente jeg ingen ting.

Et team av Europeiske forskere har sett på tapet av lukt- og smakssansen under koronainfeksjon, og fant at lukt- og smakssansen forsvinner på en helt annen måte enn ved vanlig forkjølelse. Koronapasientene som var med i studien kunne blant annet ikke skille mellom bittert og søtt.

– Total mangel på lukt- og smakssans var det sterkeste og verste symptomet for meg. Tenk deg å være innestengt i fjorten dager uten å ha glede av mat, sier Selstø spøkefullt.

Les hele saken: – Tenk deg å være inne­stengt i fjorten dager uten å ha glede av mat