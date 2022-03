Mannen vil ikke ha sex med henne

Kvinnen i 50-årene har tryglet og bedt, vært sint og frustrert, men han vil ikke ha sex med henne.

Jeg er en sexglad kvinne i 50-årene. Jeg er også en fast leser av «Leve sammen» i A-magasinet. Jeg har bevisst valgt å introdusere meg i denne rekkefølgen, da årsaken til brevet mitt ligger i den første setningen.

Det er ikke alltid lett å være en godt voksen, eller for den del en ung kvinne, med appetitt på sex. For dette er jo noe som ofte tillegges menn.

Han vet at avslaget gjør vondt

Jeg er gift med en mann som har null interesse for sex. Vi har voksne barn, så det fungerte litt i yngre dager, men alltid med meg som pådriver, om jeg kan ordlegge meg slik.

Jeg har tryglet og bedt, vært frustrert og sint, men alltid vært åpen om hvordan det føles stadig å få nei, eller beskjed om at vi kan gjøre det en annen dag. Det har gått så langt at jeg har spurt hvordan han våger å ikke ville ha sex med sin egen kone, når hun så tydelig viser sitt behov.

Så jeg er, som du skjønner, veldig frustrert over at vårt ikke-eksisterende sexliv. Og det finnes nok av menn som mer enn gjerne vil ha sex med en gift kvinne.

Ikke aktuelt å gå

Jeg er ikke ute etter råd om å gå fra ham, det er ikke et ønske. Det jeg vil med denne komprimerte fortellingen om mine behov som kvinne, er å belyse at det også er kvinner som savner sex med partneren sin.

Den verste tittelen jeg leser, er «Når hun ikke vil ha sex». Den kommer hvert år i forbindelse med forestående ferier og høytider. Det får meg til regelrett å klikke. Jeg blir like sint og sier hva jeg mener hver gang den dukker opp.

Jeg har tenkt på å skrive til deg helt siden forrige gang du tok opp temaet, og nå har jeg endelig fått satt ned noen få ord. Det er for å stå opp for meg selv og mine likesinnede, som er frustrert over ikke å få sex av partneren, uansett kjønn.

