En eldre mann blir båret ut av restene av hjemmet sitt i Kyiv. Redningsmannskaper jobber med å få eldre mennesker ut av deres ødelagte hjem i Kyiv. Ukrainske hjelpemannskaper bærer bort døde kropper etter et angrep i Hrabove i Ukraine. En kvinne har satt seg ned foran en bygning som er bombet i Kyiv mandag. Mennesker søker tilflukt under et angrep i Mariupol. Mennesker og medisinsk personell hjelper en såret mann ut av hans ødelagte hjem i Kyiv mandag. Mennesker er inne i ruinene av hjemmene deres, og henter ut personlige eiendeler og kjæledyr etter et angrep mot Kyiv mandag. En død kropp ligger tildekket i det separatist-kontrollerte området i Donetsk mandag. En eldre mann passerer ødelagte bygninger i Kyiv. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyyhånhilser på en såret soldat på et sykehus i Kyiv.

Timur (4) sitter på et ungdomssenter like utenfor konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. En annen konsentrerer seg om et puslespill. Frivillige bærer sårede og døde ut av hjemmene deres. Noen dekker til døde kropper i gatene. En mandag i Ukraina.

