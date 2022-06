Det er ikke mye Sigrid (25) er redd for. Bare ikke kall henne «cocky» Det er ikke mye Sigrid (25) er redd for. Bare ikke kall henne «cocky».

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Noe skjer med pop-prinsessen Sigrid Solbakk Raabe når hun får scenegulv under føttene. Bare hør: Hun var åtte år. Jugendteateret hjemme i Ålesund hadde «1001 natt» på plakaten, og Sigrid skulle spille kongen. Instruktørene fra den tiden har fortalt henne at hun tuslet ut for å inspisere kongens trone. Hun studerte den og sa: «Jeg tror ikke den tronen er bra nok for meg.»

Fortsatt hender det at hun lurer på hvor hun fikk motet fra, hun var åtte år og «dritsjenert».