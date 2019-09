En bedre frokost

Frokosten er selve adelsmerket til et hotell. Jeg ligger ofte på hotell og jeg forundres stadig over den variable kvaliteten på frokosten. Jeg kan ha sovet som Tornerose i senger så myke at ikke engang en ert har holdt meg våken. Likevel er det frokosten jeg husker. En dårlig frokost kan ødelegge ethvert godt hotellopphold.

Jeg tror det har noe å gjøre med buffeens natur. Her har folk jobbet siden tidlig morgen for å sette fram det beste de har til oss. Bordet bugner av altfor mye godt. En ny dag med nye muligheter venter oss. Det er frokosten som skal legge fundamentet for dagen.

Noe av det verste som kan skje er en overfylt frokostsal. Det er nettopp roen, helst uten musikk i taket, som kjennetegner en god frokost. Derfor ble jeg skuffet i sommer. Jeg overnattet på «nye» Atlantic i Stavanger. Det var ikke plass til meg i frokostsalen. Jeg endte på en barkrakk i det gamle inngangspartiet. Atlantic har en stor og god buffé, men det er ikke et bra signal å sende til gjester at det ikke er plass til dem.

Det finnes noen småtriks som en del hoteller bruker og som jeg alltid biter på. Speilegg med en lite baconbit på toppen er et slikt triks. Da vet jeg at noen har jobbet litt ekstra for at jeg skal få en god frokostopplevelse. Det verste et hotell kan finne på, er å jukse med eggerøra. Hvis eggerøra er uten motstand og knallgul, er den garantert ikke laget av egg rørt sammen av menneskehender for å steikes på panna.

Egg er kanskje den viktigste testen på en bestått eller ikke-bestått hotellfrokost. Jeg tror det har noe å gjøre med at egg er litt individuelt. Mitt egg må være hardkokt. Jeg spiser ikke egg så flytende at selv høna hadde reagert. Kona har det motsatt. Det gjør at et hotell som vil begeistre oss begge, må ha egg kokt på ulike måter. Noen får det til og da setter vi alltid et stort pluss i gjesteboken, men så slurves det gjerne med at eggene er så kalde at smøret ikke vil smelte. Jeg bruker nemlig smeltet smør i egget. Det er heller ikke uvanlig å få halvkalde egg som er kokt så hardt at de er grønne rundt plommen.

Et annet lite triks er å servere kaffen ved bordene. Det virker veldig morgenhyggelig når en eller annen kommer bort med en kanne og spør om jeg vil ha kaffe eller te.

Hotellene har for lengst oppdaget at frokost er noe de må konkurrere om å gjøre bra. Derfor forundrer det meg at noen hoteller tar ekstra betalt for frokosten. Før var alltid frokosten inkludert i prisen. Nå skjer det stadig oftere at vi må betale den separat. Det er selvsagt en lur måte å gjøre det dyre rommet litt billigere, men hotellet skal vite at det samtidig fjerner godfølelsen av å få en frokost på kjøpet.

Hvert år arrangeres det norgesmesterskap i hotellfrokost. Årets vinner var Thon-hotellet i Svolvær. Der får vi vite at kjøkkenpersonalet er på plass ved firetida for å gi gjestene den ultimate frokostopplevelsen. Mitt tips til hotellene er å gi gjestene det lille ekstra som betyr den store forskjellen.