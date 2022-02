«Pølsa» fryktet han skulle dø: – Jeg skjønte jo at de ikke fløy meg med helikopter til Oslo for å kjøpe Paracet Mannen som nylig fryktet han skulle dø, vet hvilket ord han ville tatovert på kroppen. Det er ikke «Pølsa».

Når Øystein Pettersen (39) onsdag denne uken går på scenen med saggede jeans og hvite sneakers, er det lett å tenke at han skal drive komikk. Flås-kjeften fra Groruddalen, rakkeren fra reality-TV-skjermen – her står han nå, i Vika, Oslo sentrum, foran 65 eiendomsmeglere fra Sem & Johnsen. Det er åpningsuken for firmaet i deres nye hovedkontor. Mandag var det kaker og bobler. I dag «Pølsa» og frukt.

– Resultatene er hva både dere og jeg lever av. Men det er ikke det jeg lever for, sier den innleide inspirator.

For fire måneder siden lå han hikstende i et ambulansehelikopter og fryktet at livet snart var slutt. Nå synes Pølsa i toppform, der han står mellom konjakkfargede skinnstoler og mikser sin hjemmetrukne prestasjonsfilosofi med karakteristiske selvstikk.

– Tenk: Dette loppemarkedet av en fyr sto på start i olympiske leker for Norge!

Folk ler. Folk lytter og nikker.

Eks-langrennsløperen Øystein «Pølsa» Pettersen har spikket seg en ny gren.