Psykolog Frode Thuen: Vil bli sammen med eksen

Hun har ingen romantiske følelser for ham lenger, men håper hun kan få det.

Frode Thuen

Vi hadde hatt et langt ekteskap da vi valgte å skille oss for en god del år siden. En viktig årsak til at vi flyttet fra hverandre, var konflikter om husarbeid og økonomi. Men med tiden er vi blitt gode venner. Han er hyggelig å være sammen med, og vi kan snakke om alt mulig. Faktisk ønsker jeg at vi kan bo på samme sykehjem når vi blir gamle.

Han var for øvrig en trofast person som jeg kunne stole på, så jeg ble aldri urolig, sjalu, utrygg og usikker på grunn av andre kvinner. Til forskjell fra andre menn jeg har vært sammen med. De har ofte snakket om ulike kvinner på en slik måte at jeg har følt meg nedvurdert, eller jeg har følt meg nedprioritert. Og nettopp fordi jeg har opplevd at andre menn ikke har vært til å stole på, har jeg ikke lyst til å prøve å etablere enda flere nye forhold.

De romantiske følelsene er borte

Men min eksmann er altså helt forskjellig, han føler jeg meg trygg på. Derfor ønsker jeg å prøve å komme sammen med ham igjen. Problemet er at jeg har mistet de romantiske følelsene for ham. Jeg er altså ikke lenger tiltrukket av ham. Men jeg håper virkelig at jeg kan forelske meg i ham på ny, og at han blir forelsket i meg også!

Jeg vil imidlertid ikke bo sammen med ham. For da tror jeg at de samme problemene som gjorde at vi ble skilt, vil dukke opp igjen. Og da ville det kunne ende i et nytt brudd. Men hvis han og jeg blir enige om å bo hver for oss, og være særboere, vil vi kunne slippe plagene som førte til skilsmissen i sin tid. Derfor tror jeg at det kunne være en god løsning for oss å bo i hvert vårt hus og ha separat økonomi.

Men hvordan tror du forholdet vårt vil fungere hvis vi blir et par igjen?

Håper du kan gi meg noen råd!

