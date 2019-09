Skremmende valgomater

Valgomatene er nifte greier. Jeg er livredd for å havne i feil parti. I alle år har jeg holdt meg til to - tre mulige partier. Det har funket greit. Problemet er bare at valgomatene vil ha meg inn i helt andre partier. Jeg innrømmer villig at årets valgomater ga meg sjokk. MDG sa valgomaten til Aftenbladet. Etter at MDG vedtok på landsmøtet å plassere fremtidige vindmøller på steder som allerede har mange vindmøller, dumpet dette partiet langt under min private sperregrense. Likevel mener valgomaten i Aftenbladet at MDG er partiet for meg.

Nå har jeg imidlertid funnet en løsning. Jeg tilpasser svarene mine. Jeg passer på å legge inn at jeg er veldig for innvandring for å unngå Frp. Jeg er veldig mot oppussing av kirker for å unngå KrF. Jeg er enormt for bompenger for å unngå bompartiet. Jeg har nettopp fylt 29 år for å unngå Pensjonistpartiet. Private sykehjem er supert for å unngå Ap. Eiendomsskatten betaler jeg med glede for å unngå Høyre. Privatskoler er toppen for å unngå SV. Jeg liker å bo i en by for å unngå Sp. Jeg liker ikke små og mellomstore bedrifter for å unngå Venstre.

I disse årene har jeg flakket hvileløst rund i det politiske landskapet. Likevel forventer kona at valgomaten i VG skal fortelle at jeg er mest enig med henne.

VG har den skumleste valgomaten. Den velger ut hvilken politiker jeg er mest enig med i Eigersund. Kona mi står litt nede på lista til et lokalt parti. Hun har holdt seg til dette partiet siden vi kom sammen for 40 år siden. I de samme årene har jeg flakket hvileløst rund i det politiske landskapet. Likevel forventer kona at valgomaten i VG skal fortelle at jeg er mest enig med henne. Jeg tør ikke fortelle sannheten. Hun tåler den ikke. Men sannheten er at jeg havnet på Senterpartiet og Sigmund Slettebø. Av alle i Eigersund så er det altså Sigmund Slettebø jeg er mest enig med. Jeg har aldri stemt Senterpartiet, men VG mener bestemt at Sigmund Slettebø er mannen i mitt liv. Riktig nok har jeg møtte Trygve Slagsvold Vedum ved noen anledninger. Vi ler godt av de samme tingene, jeg dempet, han hysterisk, men jeg er jo i teorien vegetarianer. Jeg praktiserer det riktig nok ikke, spesielt ikke nå i grillsesongen, men til og med VG burde forstå at jeg ikke kan stemme Senterpartiet.

Er det rart jeg ligger søvnløs og lurer på hvordan jeg skal fortelle det til kona. Hun har flere ganger fisket frampå.

– Det ble meg, ikke sant?

– Selvsagt kjære, det ble deg.

– Hvor mange prosent enige er vi?

– Som alltid, kjære, hundre prosent.

Valgomaten til VG er direkte skummel. På 1980-tallet var jeg innom kommunestyret som representant for SV. En av de lokale SV-toppene i dag er datter av kameraten min Ingvar Hovland. Nå forteller VG meg at det er ingen i Eigersund jeg er mer uenig med enn Kristin. Hun er verdens hyggeligste dame. Meget oppegående. Jeg liker alt ved henne. Jeg trodde til og med at jeg likte meningene hennes. Men der tok jeg feil, i følge VG. Vi er ikke enige om noe som helst. Hvis dette lekker ut, risikerer jeg å miste både kona og kameraten min. Den eneste jeg sitter igjen med da er Sigmund Slettebø.