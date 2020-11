På skolen fant Siri aldri sin egen gjeng. Nå lytter hele Norge når hun snakker

Såre barndomsminner er blitt god butikk for Siri Abrahamsen. På kort tid har gleding gått fra å være et ord ved et kjøkkenbord til å bli en bedrift.

For få uker siden kom en gutt bort til Siri Abrahamsen. 35-åringen fra Sandnes var på en barneskole i Viken fylke. Der skulle hun snakke om hvordan vi kan bry oss mer om andre.

– Jeg må bare hviske deg noe, sa gutten.

– Ja, fortell, sa Siri.

– Jeg spyr av gleding.