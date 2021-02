Brev til leserne: Voksne stemmer i uoversiktlig maktbruk mot barn

Barn ved norske barnevernsinstitusjoner ble påsatt håndjern 45 ganger siste halvår av 2019. Var det nødvendig? Alle gangene?

Det er ikke ofte vi er i direkte kontakt med politiet.

Heldigvis.

Men tenk deg følgende scene: Ring-ring! Utenfor døren står to politibetjenter. Du kjenner nervøsiteten bre seg i kroppen.

Hva har skjedd?

Har jeg gjort noe galt?

Refleksen er naturlig. Politiet er en nødvendig ordensmakt som skal passe på at vi holder oss til lover og regler. Men samtidig: Vi vil ikke bli tatt. Vi vil helst slippe å bli stilt til ansvar for noe vi kan ha gjort galt. Vi vil leve fritt og uten bekymringer.

Tenk deg hvilke følelser som fyller et barn når de samme politibetjentene står utenfor døren? Usikkerhet. Redsel. Panikk.

FNs barnekonvensjon er inkorporert i norsk rett. I den slås fast at pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av barn bare skal benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tidsrom. Samt at barn som er berøvet friheten, skal behandles med menneskelighet og med respekt for barnets iboende verdighet og på en måte som tar hensyn til barnets behov.

For mange barn er det vesentlig å få et bedre hjem, et trygt sted å bo, et sted uten rus, uten vold, et sted med voksne som bryr seg og tar seg av et lite menneske.

Men den vanskelige overgangen fra følelsesmessig kaos til trygghet er vesentlig. Hvorfor bruker vi uniformert politi, politibiler, håndjern, skjold, pepperspray – og i enkelte tilfeller – våpen?

FN har også utarbeidet regler for beskyttelse av mindreårige som er fratatt friheten (de såkalte Havanareglene). Barn som er plassert på institusjon mot sin vilje, regnes som å ha blitt fratatt friheten. Reglene omfatter blant annet aktivitetstilbud, kontakt med omverdenen, bruk av tvang og klagemuligheter.

Så hvorfor tenker vi oss ikke bedre om før storsamfunnet tar i bruk dramatiske virkemidler?

Og hva skulle egentlig politiet ha gjort i følgende tilfelle?

De blir sparket av 11-åringen. Han vrir seg og vil vekk. Han vil ikke inn i cellebilen. De uniformerte politibetjentene prøver. De snakker med ham. De gjør så godt de kan.

Men for gutten er opplevelsen helt klart både dramatisk og kan være traumatiserende. Hva slike opprivende hendelser gjør med barn vet ingen, men at de setter varige, dype spor kan det ikke være tvil om.

Hvorfor tillater vi maktbruk?

Og hvorfor finnes det ikke tall, statistikk og oversikt over maktbruken? Hvis vi skal hjelpe barna best mulig, må vi vite. Politikerne må vite. Myndighetene må vite. Nå vet vi lite. Det er usystematisk, og derfor nesten umulig å korrigere maktbruken eller sette inn tiltak som kan gjøre hverdagen bedre for de mest sårbare.

Og hvorfor slipper ikke barna til i rapportene som skrives i etterkant? Barns stemmer blir svært sjelden hørt. I de få tilfellene barna slipper til med sin versjon av hendelsene som ledet til maktbruk fra politiet, har de gjerne en annen fremstilling enn de voksnes.

De voksne skriver rapportene. De voksne blir hørt. Nesten ingen barn klager på politimakt. Nesten ingen vinner fram.

Barneombudet mener tydelig at vi må være så mye bedre: «Det er barn der man har sagt at foreldrene ikke er i stand til å ivareta dem. Da må du forvente at de som da skal ta over i statens regi er ditto bedre!»

Aftenbladet har avslørt at politiet utfører 2800 bistandsoppdrag mot barn i året. En slik nasjonal statistikk har aldri tidligere vært laget. Tallet er analysert gjennom innsyn i operasjonslogger (PO-logger) i alle landets 12 politidistrikter.

Aftenbladet har også fått innsyn i 5000 taushetsbelagte barnevernsdokumenter der politiet er nevnt, fra samtlige ti statsforvaltere fra og med juli til og med desember 2019. Etter nøye analyse ble 270 hendelser definert som relevante. Av disse gikk vi dypere inn i og skildret 100 historier.

Politioppdragene Aftenbladet har gransket viser flere mindreårige som sliter med psykiske lidelser. Andre har traumer etter voldtekt, vold eller andre overgrep.

For enkelte av disse barna kan det å bli utsatt for fysisk makt fra politiet være traumatiserende og skadelig.

Barnevernloven gir barnevernet rett til å be politiet om bistand. Politiloven pålegger politiet å yte barnevernet bistand, men den sier at hjelpen skal være nødvendig.

Det er barna vi voksne er til for. Passe på dem. Beskytte dem. Sørge for å bære dem trygt fram.

Men hvorfor lar vi ikke barna fortelle sine historier? Hvorfor betyr ikke deres stemmer noe? Og hvorfor bruker vi så mye makt?

Serien «Politimakt mot barn» viser at vi skylder å behandle ungene våre med omsorg og kjærlighet, og tiltak vi vet fungerer - ikke med usystematisk og uoversiktlig maktbruk.