Liv Irene Halvorsen spiser rå lever fordi hun kjenner at kroppen trenger det. Pål Andre Numme spiser et halv tonn kjøtt i året. Tor Itai Keilen spiser to gedigne kjøttstykker til frokost.

Kjøttskam, sa du? Tor Keilen spiser bare kjøtt og har aldri følt seg bedre

De starter dagen med to entrecôter og kan spise et halvt tonn kjøtt i året. Møt nordmennene som frontkolliderer med norske kostholdsråd.

– Vennene mine sa jeg kom til å dø! Av hjerteinfarkt.

Klokken er 0915. Stekeosen ligger tungt over kjøkkenet på Tonsenhagen i Oslo. I en stekepanne freser to 400 grams entrecôter i smeltet nyretalg. (Ja, nyretalg!)

Tor Itai Keilen (32) er klar for dagens første måltid. Trolig vil han ikke kjenne sult og få behov for å hive inn en pakke kjøttdeig før godt utpå kvelden.

Det har gått åtte måneder siden skuespilleren og teaterlæreren spiste sin siste grønnsak. Og til tross for at han synder mot hele bibelen av norske kostråd, hevder han at han aldri har hatt det bedre.

Han er en del av en trend som frontkolliderer presist med tidsånden: Mens kjøttskam og kjøttfrie dager er betegnende nyord og nordmenns kjøttforbruk etter tiår med økning i fjor faktisk gikk ned (vi spiser «bare» 74,6 kilo pr. år), går noen stikk motsatt vei: De som satser på kostholdet som kalles carnivore, og skipper alt fra planteriket.

Ledet an av profeter, som den amerikanske ortopeden og atleten Shawn Baker og den omstridte psykologen Jordan Peterson og hans datter Mikhaila, begynner tilhengerskaren å øke og finne sammen på sosiale medier også i Norge. Under radaren for de fleste.