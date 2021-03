Foreldrekoden: Hun bruker to timer på å legge femåringen. Her er familie­terapeutens råd Ja, leggestunden kan være krevende. Men den byr også på en fantastisk mulighet.

Leggingen kan være en fin tid. Dagen som ebber ut, den lille nærheten og kosen før lyset slukkes. De fleste familier opplever likevel perioder da leggingen er vanskelig. Barnet sovner jo aldri! Ukene går, leggingen blir ikke lettere, det går heller i feil retning. Her trengs en fot i bakken. For hva er det dette handler om, og er det noe vi gjør feil?

Vi har truffet en mor som viser varme, innsats og en enorm vilje til å gi sin datter en god oppvekst. Selv hadde hun det mye vanskelig som barn og var mye redd. Dette har preget henne langt inn i voksenlivet.

Etter at hun selv fikk barn, har hun vært god til å søke hjelp. Hun har gjort endringer i livet sitt som de fleste av oss aldri vil komme i nærheten av. Når jeg snakker med henne, føler jeg en dyp respekt for måten hun har vendt hele tilværelsen sin rundt på. Hun vet så inderlig godt hva et barn trenger: trygghet, et fang å komme til når det er vanskelig. Og hun vet det fordi hun ikke har hatt det selv.

Når ingen råd virker

Problemet hun står i, kan mange kjenne seg igjen i. Femåringen har funnet et utall metoder for å trekke ut leggetiden. Hun tuller, protesterer, prater, leker og krangler i en salig suppe. Resultatet er at leggingen tar rundt to timer, og at mor er helt utslitt etterpå. Det er på grensen av hva hun orker, rett og slett.