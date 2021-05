Hva skal du gjøre hvis turnusjobbing ødelegger familielivet? Et familieliv i turnus er litt som en stafett: Det kan fort bli kluss i vekslingene.

Turnusordninger finnes i mange familier og i ulike former. Hos noen er det de voksne som veksler. Skiftarbeid gjør at den ene forelderen er borte i uker av gangen i «nordsjøturnus» for så å være 100 prosent hjemme i en periode.

I andre familier er det barna som veksler – de bor i to hjem og er borte i alt fra dager til uker før de kommer tilbake. I begge tilfellene er det noe med disse overgangene som ikke alltid er så lett å forstå, hverken for store eller små.