Jarle Aasland De punget ut 750.000 kroner for å leie en russebuss. Og fikk den endelig. Men så kom smitten. Og en sabotasje. De betalte 750.000 i leie for russebussen. Lite visste de at det ikke kunne vare

De ønsket seg bare en kveld med gjengen. De fikk to. Så slo smitten tilbake.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Solen har tatt kvelden, men gutta er her, gutta er her og de har akkurat startet.

Endelig er gutta her og endelig har de startet. Nå skal de ikke stoppe. Ikke med det første. For vorset er i gang. De danser på terrassen nå, synger om Even Kvam, pimper damer som bare han kan, endelig kan de synge, endelig kan de danse og lyden sprer seg over nypløyde jorder.

Noen bruker våren til å så. For disse gutta er det på tide å høste. Solen ble rød og rullet over kanten. Kvelden er ung og full av løfter.

– Ikke for å fornærme noen, men husk meteren!