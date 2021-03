Anders Minge Hjelper folk i livskrise: For fire dager skrev han avskjeds­brev og ville avslutte livet. Nå går ikke tiden fort nok

Når verden raser sammen, står de klar til å hjelpe. Men det siste året har gjort dem bekymret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det ene minuttet er alt fint, neste øyeblikk er livet et mareritt. Følelsene går opp og ned hele veien. Jeg klarer ikke å holde kontrollen. Hva skjer med meg? Jeg har ikke peiling.

Mannen i 30-årene strekker ut armene, plasserer hendene bak hodet og kikker i taket. Øynene er røde av for lite søvn og mange tårer.

For fire dager siden var han bestemt på at livet ikke var verdt å leve. Avskjedsbrevet var skrevet og lagt klar til dem som skulle finne. Miksen av piller og alkohol virket kjapt. Men like før han forsvant for godt, ble han funnet av noen som er glade i ham.