Hvem tok dingsen til Kjell?

Var du en av de som klarte å finne ut hvem banditten var? Svaret finner du i bunn.

Løsningen:

Vanessa påstår at hun satt på do med buksene nede da strømmen gikk. Hvis vi går ut fra at ikke det elektriske anlegget har blitt designet med vilje slik at lyset på dametoalettet og møterommet skal styres av samme bryter, kan dette umulig stemme. Kjell vet jo at lyset ble skrudd av med en bryter inne i selve møterommet. Den som lyver den stjeler. Vanessa er den skyldige!

Bonusobservasjon 1

Hva med motiv? Dette krever litt ekstra kjennskap til universet, men Vanessa er sannsynligvis også den eneste karakteren som vil tjene på at møtemaskinen blir ødelagt. Hun elsker møter.

Bonusobservasjon 2

Hva med Nico og skrujernet? Han har et flattjern. Skruen som ligger igjen på bordet har et helt annet hode.

Bonusobservasjon 3

Bodil snakker sant. Bingokanna lekker faktisk så mye at hun til og med har måttet bytte kjole.

Bonusobservasjon 4

Undertegnede tror at Thorsen kuttet seg i fingeren da han skulle fjerne stifter fra gamle reiseregninger, men det får vi muligens aldri klarhet i. Det finnes uansett ingen blodspor på åstedet. Frikjent.