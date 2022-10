Denne sandstranda høyt til fjells i Sirdal er ikke lenger en godt bevart hemmelighet

En helg i september er 19 telt oppslått rundt et sydenparadis i Sirdal. I tillegg er nesten 50 personer på dagstur. Neste sommer skal turgåerne telles.

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi ser at Rågeloni er blitt en ny hotspot på sosiale medier, konstaterer Guro Sødergren.

Hun har som jobb å forvalte Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Et landskapsvernområde på 3500 kvadratkilometer, som strekker seg inn i 11 kommuner i Agder og Rogaland og som altså også huser en 1000 meter lang sandstrand – 840 meter over havet.

Stranda var i gamle dager en godt bevart hemmelighet. Det var hit faste turgåere kunne gå for å få en strand helt for seg.

Sødergren har bilder og husker selv at hun var her som femåring. Da gikk hun og faren her inne og fisket helt alene for 33 år siden.