Hvordan skal jeg klare å glemme at mannen min var utro?

Foto: Åge Peterson

Paret gikk til en ekteskapsrådgiver en periode. Der fikk de høre at de ikke burde snakke om det som har skjedd, men heller se fremover. Det bruker mannen for alt det er verdt. Dere har fått et dårlig råd, mener psykolog Frode Thuen.