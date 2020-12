Brødet han baker koster 150 kroner. Likevel blir han utsolgt hver uke

Når Kjetil Junge blander vann og mel, tenker du at han har bakt hele livet. Den glatte og bløte deigen krever et visst håndlag. Han elter den ikke, han lar den bare stå før han bretter den sammen med rutinerte bevegelser.

Egentlig har 52-åringen gjort alt annet enn å bake brød. I mange år var han treningskompis for bokseren Ole Klemetsen. Han har også restaurert gamle hus, drevet interiørbutikk og hjulpet mennesker med psykiske utfordringer.

Men da han kjøpte et gammelt hus i Bakergata, fant han noe som vekket en ny lidenskap. Målet var å skaffe seg et hjem sentralt i Stavanger. I stedet kjøpte han seg et nytt liv.