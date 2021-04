Vi har håndplukket tre saker for deg.

Sola: Hele histo­rien om hvorfor Norges første tungbil­felt kollapset totalt

Alt begynte med en BMW-sjåfør som nektet å vedta et forenklet forelegg. Så stoppet alt opp, og det kom store, røde kryss over skiltene. Hva skjedde?

Ettersom det ikke har vært egne felt for tungtransport her til lands tidligere, fikk Statens vegvesen laget til et helt nytt skilt til den nye veien på Sola.

Skiltet har blå bakgrunn med et kjøretøy som viser at kjøretøy over 3,5 tonn kan bruke kjørefeltet.

Men så skjer det noe.