Oppskrift: Enklere dessert skal man lete lenge etter. Og du klarer fint å lage den hjemme Den italienske klassikeren tiramisu vil garantert imponere middags­gjestene dine. Her viser Sebastien Patruno fra Cin Cin hvordan du kan lage den enkle, men sofistikerte desserten hjemme.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Noen ganger vil vi bare gjøre det så enkelt som mulig. Kanskje er man på en avsideliggende hytte med et dårlig utstyrt kjøkken, kanskje har man et hektisk tidsskjema med mye som skal ordnes før middagen står på bordet.

Men noen retter både smaker og ser mer avanserte ut enn de egentlig er. Den italienske klassikeren tiramisu er så avgjort en av dem. Her smelter noen få, enkle ingredienser sammen i perfekt harmoni, og utgjør den berømte prikken over i-en etter at hovedretten er fortært.

