TV2-sluggeren om den uhelbredelige sykdommen som gjør at han må slutte i jobben Han var Norges mest hardtslående journalist. Nå må Gerhard Helskog (58) slutte i jobben.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Skjelvende hender. Små, tidvis umerkelige spasmer. Bevegelser i litt for sakte film. Et fall: Ingen av de 22 menneskene som snører på seg boksehanskene i Oslo denne grå vinterdagen, hadde planlagt å begynne å bokse. Men nå er de her. I samme sal, med samme sykdom – og samme innbitte nevekamp mot klokken.

– Det er ikke akkurat Rocky, sier Gerhard Helskog (58).

En liten svettedråpe nærmer seg brillekanten. Oppvarmingen med gruppen er over. TV2-journalisten strever med å få skjelvende hender inn i klumpete boksehansker.

– Parkinson gjør det i alle fall ikke lettere, sier han tørt.

Så går han for å slå fra seg.