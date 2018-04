Løsning påskereisen

Hovedpremien går til Liv Næsje fra Hafrsfjord. Hun hadde alt riktig og får et gavekort på 1500 kroner i premie.

I tillegg har vi trukket ut tre vinnere som får 5 flaxlodd hver. Disse er trukket ut blant alle deltakerne: Øystein Hetland, Oslo, Anne Marie og Odd Jostein Hodne, Kleppe og Torhild Pallesen, Stavanger.

Her er alle svarene, med stikkordene som førte oss fram til målet.

1. Talgje. Kongshornene. Olav Nilsson, hanseatene. Homofil vielse.

2. Anda. Helelektrisk ferjeforbindelse Anda-Lote. E39. Automatisert svele-salg. Odd-Bjørn Hjelmeset. «Med Jesus vil eg fara» («i deg få anda ut»). Elias Blix.

3. Ålesund. Sigrid Raabe, «Don't kill my vibe», Fredspriskonserten, atomvåpenbekjempere. AaFK rykket ned fra Eliteserien. Sandøy, Skodje, Ørskog (ev. også Haram).

4. Trofors. Tvillingene Marcus&Martinus, «To dråper vann». «Elektrisk». Oljefeltet Grane. Sigurd Fåvnesbane drepte sin far som ble omskapt til en drage.

5. Svartisen. Miljøhotellet Svart. Plusshus. Glomfjord, Operasjon Muskedunder.

6. Henningsvær. Yoko Ono, John Lennon. «I love you». Morse. Egil Drillo Olsen, Old Boys-kamp, Idrettsgallaen.

7. Bø. Johannes Thingnes Bø. Forfatterkurs. Nest størst nei-prosent i EU-avstemningen i 1994. Langøya.

8. Alta. Kristian Birkeland, 200 kronerseddel blir ugyldig. Robotarm for ultralyd. Hammerfest sykehus. Nordlyskatedralen.

9. Cape Town. Vann. Nordahl Grieg. Desmond Tutu, Snøhetta. Verdens første hjertetransplantasjon fra menneske til menneske.

10. St. Helena. Bjørnstjerne Bjørnson, «Jeg kjører frem gjennom strålefryd» («Med seir fra Moskva til Cartagena han dør dog ensom på St. Helena»). Napoleon. Waterloo. Abba 1975, European Song contest.

11. Liberia. George Weah, president, profesjonell fotballspiller. Kronprins Haakon. Ebola.

12. Niger. Soldater. «There was a young Lady fra Niger/ who smiled as she rode on a Tiger/ They came back from the ride/with the lady inside/ And the smile on the face of the Tiger”.

13. Makedonia. The Former Yugoslav Republic of Makedonia og regionen Makedonia I Hellas. Ohrid, verdensarvlisten. Aleksander den store.

14. Stoos. Verdens bratteste skinnegående kabelbane. Schwyz. Swiss Army Knife. Pilatus.

15. Ailsa Craig. Curlingparet Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien. Skotsk-gælisk «Elisabeths klippe. Curlingstein.

16. Roskilde. Dronninggemal Henriks aske. Roskildefreden 1658.

17. Kungälv. (Konghelle). Orkla, Sætre-kjeks. Sigurd Jorsalfar. FN-styrkene i Libanon (1978-1998).

18.Halden. Bruno Mars, syv priser på Grammy. Musikkprodusenten Magnus August Høiberg, (Cashmere Cat), «Starboy» (beste urbane moderne album). Lars Sponheim. «Allsang på grensen», «Ja, vi elsker» - «husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald».

19. Moss. Trepartiregjering, Jeløya. Mossekonvensjonen. 14.august 1814. Ving nøkler, Ballangrud skøyter, Helly Hansen regntøy.

20. Rygge. Flyplass, Nato-formål. Ryanair, flyplassavgift. «Nei-dronningen» Anne Enger (Lahnstein). (EU-avstemningen 1994). Karita Bekkemellem, «Mitt røde hjerte», adm.dir. i Legemiddelindustrien.

21. Fredrikstad. Mascot, radio. Sigrid Sollund, hersketeknikk, Berit Ås. SV. Kriminalbetjent Hermansen i Egon-bandefilmene, spilt av Sverre Wilberg.

22. Eidskog. Kirkemøtet, første vielse for likekjønnet ekteskap. Hans Børli, «På fabrikken»). Magnor glassverk.

23. Bøverbru. Kenneth Gangnes, lagkonkurranse VM i skiflyging 2016. Maren Lundby, OL-gull. «Godvakker-Maren», «Bak høkerens disk», Oskar Bråten. Skreiabanen.

24. Tangen. Odvar Nordli, varaordfører med instruks fra ordføreren: «Der det serveres varm mat, dit går je. Der det blir bytt fram kaffe og julekaku, dit går du.» Ingeborg Riefling Hagen, Suttung, mjød (blod og honning), «Jøssingposten», «Altmark» bordet av briter.

25. Heidal. Berlin, brunost i form, matmessen Grüne Woche. Verneverdige hus. Kristians Amt (Oppland). 26. Nannestad. Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard, Lars Erik Eriksen og Ragnhild Haga. Låke gård. Birkebeinerne.

27. Kongsberg. 5G mobiltelefon, 700 ganger raskere enn G4, «Energi fpr fremtiden», Ungt Entreprenørselskap, Grete Ingeborg Nykkelmo, 20 km langrenn, sprint skiskyting.

28. Rjukan. Tungtvannskjelleren. Bernt Eidsvig, katolikk, KGB i Moskva 1974.

29. Porsgrunn. Bjørg Vik, med på å starte «Sirene». Jahn Otto Johansen. Johan Castberg, oljefelt, Brevik.

30. Hodne. Per Inge Torkelsen, frisør Merete Hodne. Victoria hotell.