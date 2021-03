Finn E. Våga Sjekk oppskriften: Hemmeligheten bak en god dessert En italiensk klassiker møter norske ingredienser i denne friske desserten fra Hemmeleg på Bryne.

Noen hevder at de ikke er dessertmennesker. De kan gå mette og fornøyde fra bordet etter hovedretten og ikke savne noe. Dem om det. Vi andre vet at det er lite som slår en god dessert når vi skal runde av et godt måltid.

Kjøkkensjef Jim Ryun Vatland på Hemmeleg på Bryne bruker helst kortreiste ingredienser i sine retter, men han er ingen fanatiker. Inspirasjonen kan dessuten gjerne komme fra andre land. Denne uka har han laget en variant på italienernes klassiker panna cotta, tilsatt helnorsk tjukkmelk. Sistnevnte produseres av Rørosmeieriene og kan kjøpes i velassorterte dagligvarebutikker.