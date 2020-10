En overraskelse fra USA: Bobler på boks!

La meg gjette – det er lenge siden du drakk amerikansk vin? Det er synd. For endringene er betydelige. Nå kan du smake dem selv.

USA er et svært land. Sett fra Norge fyller det vår bevissthet, og i stor grad også medieflatene. Men la oss sette vinbrillene på oss. Med dem ser landet ganske annerledes ut. I polhyllene er USA ganske lite. Italia er tre ganger større, for eksempel. Og ikke minst er landet delt, med et stort hull i midten. La oss ta en nærmere kikk.

«I don’t drink any fucking merlot», skrek karakteren Miles i filmen Sideways fra 2004. Den replikken endret så mye. I løpet av få år så vi tydelige endringer i USA. Andelen vinstokker med druen merlot gikk tydelig ned, andelen pinot noir opp. Dermed kom nasjonen for alvor på banen som en konkurrent til de transparente rødvinene fra Burgund.

Les Ingvild Tennfjords anbefalinger nederst i saken.