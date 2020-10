For et halvt år siden var hun helt ukjent. Nå ler en hel verden av Trump-parodiene til Sarah Cooper (42)

En kveld i april i år la hun ut den første videoen. Bildene viser Cooper som sitter hjemme i sin egen stue med en flaske blekemiddel i hånden. Samtidig mimer hun perfekt til Donald Trumps stemme og sier at innsprøyting av desinfiserende midler i kroppen kan være en kur mot korona.

– Jeg var redd for at den var for tøysete, sier Cooper om videoen.

Hun bekymret seg unødig. Siden april har hun fått millioner til å le av videoene sine, der hun mimer til autentiske opptak av Trumps stemme. I USA blir Cooper hyllet som satirikeren som kan vippe Trump av pinnen.

Det demokratiske partiet bestilte en spesialvideo til partiets kongress, og den kjente talkshowverten Jimmy Kimmels har hyret henne inn som vikarierende programleder i showet sitt.

– Det er jo helt sprøtt, sier Cooper.

– I begynnelsen av 2020 håpet jeg å få lov til å opptre med et par numre på TV. Nå skal jeg lede et TV-program.