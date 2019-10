Juli 2018: Plutselig brytes sommeridyllen - i 45 minutter kjempet de for å redde naboen

20. juli 2018: Hav og himmel lå kinn mot kinn utenfor øya Sælør nordvest for Lindesnes. Eli Bentsen syslet på brygga nedenfor familiens sommerparadis og nøt at dagene hadde begynt å gli umerkelig over i hverandre. Så kjente hun grepet om armen.