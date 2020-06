40 tonn poteter, 40.000 egg og Stavangers første vennskapsby

Væpnede vakter passer på at ingen uvedkommende får tak i danske poteter.

Hvorfor i all verden sendte danskene 40.000 egg til Stavanger? Og hvorfor sprang barn og voksne rundt i byen med vedskier under armene? Inge Bø deler et barndomsminne med våre lesere og forklarer hvordan Stavanger fikk sin første vennskapsby.