Det var her «Sverd i fjell» ble til. Nå trenger vår itali­enske landsby et streif av sol

Bak en grønn dør i en bitte liten italiensk landsby fra middelalderen står fortsatt formene for mye av vår identitet i Rogaland.

– Jeg fant dessverre ingen paraply, forklarer Kristin Røed, datteren til kunstneren Fritz Røed.

For vanligvis går det i sol og livsglede. Ikke denne dagen. Vi har kjørt to timer fra Nice sør i Frankrike. Forbi Monaco, Monte Carlo, Menton, San Remo og Diano Marina. Så nordover i Italia på en stadig mer svingete og smalere vei. Til slutt ble det bare plass til én bil om gangen. Vi var heldige, traff bare to møtende biler og kom forbi ved å kline oss godt inn til steinlødde terrasser med oliventrær.

Så er vi der, i Villa Faraldi, i pøsende regnvær. Her er det kanskje bare 60 fastboende og kanskje bare 500 i hele kommunen. Ingen er ute.