Kokk Henrik J. Henriksen:

Henrik J. Henriksen: Det mest spennende med soppen er det vi aldri ser.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er nesten et litt magisk øyeblikk, møtet mellom mennesket og en sopp. Steinsoppen er ganske lett gjenkjennelig, selv om den ved første øyekast kan ligne på en stein. De minste, fineste eksemplarene har hatten godt krummet rundt den fete stilken der de så vidt titter opp over skogbunnen. De var ikke der for en uke siden, og om en uke er de kanskje markspist eller rett og slett borte. Men nå står de der som et mirakel. Men det virkelige mirakelet skjer utenfor vårt synsfelt.

Vi tenker gjerne på soppen som den rare lille fyren som titter opp av bakken, men dette er kun frukten av organismen og bare en brøkdel av helheten. Om soppen er eplet, er treet under bakken. Det enorme trådnettverket kalles mycel og kan strekke seg mange mil.