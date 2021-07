Terningkast 6: – Denne vender jeg stadig tilbake til

Mie Fugleseth (32) trenger mengdetrening for å bli en flinkere smaker. Hvor finner hun nok vin? Og ikke minst – entusiastiske folk som vil smake sammen med henne? I tillegg får du seks vintips.

Dan P. Neegaard

Mentorprogrammet – del 1

Hun husker fremdeles at det var en tirsdag ettermiddag. Mie Fugleseth og venninnen satt i et knøttliten leilighet i Oslo og syntes det var råflott å åpne to flasker vin samtidig. Men det var det de skulle gjøre, ifølge vinspalten.

Mengdetrening må til for å kunne sammenligne. Nå ventet en spansk og en fransk rødvin. Pepper var duften hun gjenkjente først, og som for første gang dannet en bro fra vinglasset til verden utenfor. Det var et kick. En ny verden åpnet seg. Og siden har Fugleseth, med anlegg for seriøs nerding, utforsket vin med målrettet entusiasme.

Hun startet én vinklubb, og en til. Oppsøkte kurs og messer. Inntil koronaen satte en effektiv stopper for alt. Nå kjenner hun på en blanding av frustrasjon, iver og utålmodighet. Mie vil videre inn i vinens verden. Hvordan skal hun komme dit?