Hun taklet dårlig å bli storesøster under pandemien Her er tre ting som hjelper mot søskensjalusi. Og én ting som garantert ikke hjelper.

Å få et søsken er en krise som mange kan huske, selv i voksen alder. Plutselig kom det noe nytt, noe finere, inn i familien. For oss mennesker er det å være sammen livsviktig, vi trenger noen å speile oss i, noen å bli møtt av, for å ha det bra. Å møte og bli møtt er det mest grunnleggende behovet.

Derfor er det så smertefullt å bli dumpet av kjæresten. Og derfor oppleves det som livstruende å bli utstøtt. Et eller annet sted i oss ligger vissheten om at vi ikke klarer oss alene. For mange er bylten som kommer hjem fra fødeavdelingen, det første møtet med denne potensielle avvisningen. Vil noen ha en sånn som meg nå?

Så dypt menneskelig er søskensjalusien. Likevel kommer den som en bombe på foreldrene, i familie etter familie. For foreldrene er ikke et nytt barn en avvisning av det gamle, tvert imot. De vil gjerne gi sitt første barn et søsken og ser for seg at det vil skape glede, lek og latter.

Da blir det et sjokk når eldstemann ikke blir overveldet av glede, men heller vil levere tilbake det nye barnet. Det er jo ingenting å ha!