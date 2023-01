Advokatens store sorg

I rettssalen forsvarer advokaten en mann tiltalt for drap. Som far fant han sønnen død i sengen.

– JEG KAN like godt hente tørkepapir nå, for det kommer helt sikkert flere tårer, advarer Stian Trones Bråstein.

Advokaten er neppe den første med våte øyne på kontoret i Løkkeveien i Stavanger. Ofte møter han klienter i fortvilede situasjoner.

Noen av dem må han dra i fengsel for å møte, og folk trenger ikke å være anklaget for drap for å kjenne at verden raser sammen.

Likevel treffer han dem først og fremst som mennesker; Ikke en sak, handling eller gjerning.

Slik er det også å intervjue Stian Trones Bråstein. Han er framfor alt et menneske av kjøtt og blod. Ikke bare en advokat.

Han hører på hiphop og rap i bilen.

Han kjører en hvit Volvo som har navnet Svanen.

Han blir provosert av folk som sniker i køen.

Han har «I need a doctor» som ringetone på mobilen.

Han elsker en god «practical joke».

Han traff kona Marianne på ungdomsskolen.

Han ble far i en alder av 20 år.

Sønnen Sander ble aldri mer enn 16.

– Å miste et barn preger deg for alltid. Mest med sorg, men kanskje det har gjort noe positivt med oss også – uten at jeg kan forklare det.