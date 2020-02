Slik svindlet de Stavanger-bedrift for 150 millioner kroner

Noen mennesker skyr ingen midler for å lure andre. De bruker avansert manipulasjon for å svindle ofre for milliarder hvert år. Som topplederen i et energiselskap i Stavanger. En annen av dem som havnet i det utspekulerte spillet, var en forelsket kvinne fra Jæren.