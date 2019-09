Per A. Thorbjørnsen med luftige mål for ny tilværelse

Da Venstre-leder Per A. Thorbjørnsen fylte 60 år, begynte han å trene for fullt. Han har vært på ni av de ti høyeste fjelltoppene i Norge. Den tiende står for tur i juni neste år. Når han går inn i en ny fase i livet, er han sprekere enn på 40 år.