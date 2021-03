Vi har håndplukket fem saker for deg.

Da jeg går bort til ham, skjønner jeg at noe er galt. Uken før har jeg hatt om hjerte-lunge-redning på speideren. Jeg prøver å finne puls, men klarer det ikke. Han holder på å kvele seg med tunga, og jeg prøver å åpne kjeven for å få frie luftveier. Det er som om alle musklene har strammet seg, og jeg må omtrent bryte munnen opp. Jeg kan ikke bruke masse tid på dette, tenker jeg, og løper inn til mamma og roper: – Mamma, mamma, det har skjedd noe med pappa, du må ringe ambulanse.

Jeg hører et kraftig smell fra etasjen over meg, så jeg løper opp i stua.

De kjøpte hus fullt av rottedrit. Skadetakstene varierte fra 87.500 til 4 millioner kroner

Noen av rommene trengte bare å males og sparkles litt før innflytting, tenkte Sondre Solvoll Bakketun og June Haugane. Da visste de ikke hva som lå skjult i vegger og tak. Foto: Jarle Aasland

En takstmann sa at han ikke hadde sett et større rottereir på sine 43 år i byggebransjen og at huset burde rives. En annen sa at det holdt å reparere for 87.500 kroner. Småbarnsforeldrene Sondre Solvoll Bakketun og June Haugane måtte leve i uvisse i over ett år.