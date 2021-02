Screenshot ABC News En bølge av drap og voldtekter rystet byen Sacramento i California på 70- og 80-tallet. Men «The Golden State Killer» ble først avslørt i 2018... da politiet lette etter genetiske spor i slektskapsdatabaser. Norske rettsgenetikere kan metodene, men får foreløpig ikke lov til å ta dem i bruk.

Genene røper hvordan du ser ut, og om din fetter er kriminell. Det kan løse drapssaker hvor gjerningspersonen er ukjent.

Innimellom skjer de alvorligste forbrytelser der gjerningspersonen forlater åstedet før det fattes et fnugg av mistanke. Sporene på åstedet er sparsomme. Likevel kan etterforskerne finne mikroskopiske ledetråder som inneholder mer informasjon enn om gjerningspersonen la igjen et fotografi. Vi snakker om biologiske spor, de som inneholder DNA.

Politiet har lenge brukt DNA i etterforskning. Men akkurat nå skjer det en revolusjon i hvordan de kan bruke genene i jakten på den skyldige. Genene er den såkalt kodede delen av DNA.

– Vi er i ferd med å bryte en barriere, hvor politiet står på trappene til å kunne hente ut enormt mye informasjon fra genene. I etterforskning har ikke gener vært brukt før, altså de delene av DNA som koder for egenskaper, sier rettsgenetiker Eirik Natås Hanssen ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

At de nå har fattet interesse for den kodede DNA-delen, er et vendepunkt. Genene har nemlig vist seg å være et svært presist verktøy, noe de populære slektskapsdatabasene utnytter. Da søker man mot flere hundre tusen markører i DNA. Politiet søker foreløpig mot 46 markører.

The Golden State Killer

I USA, England og Sverige har etterforskerne hatt stor hjelp av gensøk i slektskapsdatabaser. Svensk politi klarte for første gang å løse en dobbeltdrapssak med metoden i juni i fjor. I USA fikk en 72 år gammel mann livstidsdom i august for 13 drap og flere titalls overfallsvoldtekter som ble begått på 70- og 80-tallet.

Mannen ble felt takket være treff på DNA-et i en privat database for slektsforskning. Politiet fulgte deretter grenene i familietreet og fant mannen bak kodenavnet «The Golden State Killer».