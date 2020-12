Ekte­paret Bolle­stads ti bud: Du skal ikke under­vurdere kjærlig­heten i en god frokost

Men du skal ikke undervurdere kjærligheten i en god frokost.

– Jeg tror lite i livet kommer helt gratis.

Jan Frode Bollestad er i det lett filosofiske hjørnet mens han omorganiserer et egg og et par agurkskiver som er i ferd med å krangle seg av tallerkenen.

– Det du jobber for og det du bruker tid på, det får du igjen for. Men hva vet vel jeg. Jeg er jo bare en vanlig mann fra Ålgård. Kanskje du burde spurt en terapeut eller en psykolog.

– Ja, mulig det, men ...

– Eller spør Olaug. Kanskje hun har et godt svart. Hvis hun ikke har et godt svar, så har hun garantert et langt svar. Haha!

– EG HØRRE DEG!

Olaug rydder frokosten. Det går fint, men det er Jan Frode som lager frokosten. Alltid. Foto: Kristian Jacobsen

De ti bud

Ålgård, fredag morgen. Vi har invitert oss selv til frokost hos Bollestad sine med en halvkvedet vise om å skrive en historie om hvordan man beholder kjærligheten og et forhold ... og noe i den duren. Vi vet strengt tatt ikke om Bollestad sine har noe svar på dette, men det virket som et naturlig sted å forsøke. Styreren i Flassabekken barnehage og hans kone, landbruks- og matministeren, må da vite alt om kjærlighet? De har i alle fall vært gift siden Mikhail Gorbatsjov introduserte perestrojka og glasnost, så noe må vi vel lære over perfekt kokte egg og gulost.

De vet absolutt ingenting om at vi kommer til å lage Bollestads ti samlivsbud. Vi burde sikkert sagt det, men til vårt forsvar: Vi visste det ikke selv der vi forsvant i godsakene fra Mega på Ålgård, og enorme mengder kaffi.

Det bare ble sånn.

Hvis dette blir litt klamt og kleint: Se i nåde til oss.

Det er godt ment.

