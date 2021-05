Bygger egen husbil: Her ser du småbarn­fami­liens nye hjem Hva gjør du når du ikke har tid til å reise på grunn av jobb og barnehage? Du bygger og flytter inn i et hjem på hjul.

På gårdsplassen står familiens nye hjem. En 7 meter lang varebil. Foreløpig kun et tomt, hvitt skall som om ett år skal bli en husbil.

Pappa Espen på 1,93 står oppreist i bilen med hodet på skakke.

For småbarnsfamilier står kanskje ikke det å flytte inn i en bil øverst på ønskelisten. Men det gjør det for familien Hjortland Valsø.

– Det vi liker med livet vårt, er de tingene vi har minst tid til. Vi lette hele tiden etter et smutthull i hverdagen for å finne tid til å reise og være mer med barna, sier mamma Julie.

Siden de ble sammen, har de tenkt mye på minihus og husbil. Så fikk de barn, som nå er fire og to og et halvt år, og tenkte at løpet var kjørt.