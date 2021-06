Blár Octopus er lakseoppdrett basert på en jack-up rigg. Griegs Blue farm er en åttekantet betongmerd. GM Aqua design er en flytende og halvt nedsenkbar oppdrettsplattform.

Blár Octopus, GM Aqua Design og Blue Farm ligger an til å få utviklingstillatelser for lakseoppdrett til havs i løpet av det neste halvåret. Det krever investeringer for 2,5- 3 milliarder kroner.

